الرئيس الفرنسي: مررنا قانون رفع سن التقاعد بسبب المخاطر الاقتصادية

قال الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون إنه قرر تمرير قانون التقاعد لأن المخاطر الاقتصادية والمالية كانت كبيرة، في الوقت الذي طالبت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تطالب بسحب الثقة من الحكومة على خلفية قانون التقاعد.

تعليق رئيسة وزراء فرنسا

بدورها قالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الخميس إنه تم تمرير قانون رفع سن التقاعد دون موافقة البرلمان، وجاء هذا بعد تأكيد من مسئول حكومي أن التمرير هام ويجب تنفيذ القانون بسبب لأزمة الاقتصادية الحادثة في الوقت الحالي.