رئاسة شؤون الحرمين تجهز مواقع لاستقبال 2500 معتكف داخل المسجد الحرام

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام، استعدادا لاستقبال المعتكفين أواخر شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وفقا لما أوردته قناة الإخبارية السعودية، إن المواقع تكفي لاستقبال نحو 2500 معتكف، وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام.

تهيئة وسعة الملك فهد للرجال

وأضاف «السديس» أن الرئاسة هيّأت توسعة الملك فهد للرجال، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة الثالثة للرجال والنساء، مع تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام، بدءا من دخولهم وحتى خروجهم.