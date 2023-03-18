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«شؤون الحرمين» توجه بتفعيل الحملة الرئاسية «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا»

كتب:

أ ش أ
05:31 م | السبت 18 مارس 2023
الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة

وجهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتفعيل الحملة الرئاسية «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا». 

الحملة تحت شعار  من الوصول إلى الحصول

وذكرت الرئاسة، وفقا لما ذكرته الإخبارية السعودية اليوم السبت أن الحملة الرئاسية تأتي في عامها الثامن تحت شعار من الوصول إلى الحصول، مؤكدة أنها تسعى من خلال وكالاتها العديدة إلى تقديم كافة الخدمات المتنوعة والبرامج الثقافية والمعرفية لزوار بيت الله الحرام وفقا لأعلى معايير الجودة ذ.

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بقلم أ ش أ