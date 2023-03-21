aiBANK يشارك في فعالية الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

يشارك aiBANK في فعالية الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك ضمن فعاليات البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع خاصة المرأة من الوصول الى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي جميع الاحتياجات.

تأتي مشاركة البنك في المبادرة من خلال اتاحة فتح الحسابات الجارية بدون مصاريف وبدون حد أدني ومن سن ١٦ سنة بدون ولي.

وكذلك اصدار بطاقات aiBANK المختلفة (بطاقة الخصم المباشر - البطاقة الائتمانية - البطاقة المدفوعة مقدما) وتقدم هذه الخدمات مجانا حتى نهاية شهر مارس 2023.

كما حرص البنك على تلبية احتياجات عملائنا من ذو الهمم وذلك بأطلاق بطاقة مدفوعة مقدماً وبطاقات الخصم المباشر ونموذج فتح حساب بطريقة برايل، إلى جانب العمل على توفير ماكينات الصراف الآلي (ATMs) المخصصة لذوي الهمم من خلال فروعنا في عدة مناطق (فرع اركان مول، فرع ستريب مول وفرع البنك بالعاصمة الادارية الجديدة) بالإضافة الى ATM Drive Thru في Cash in Dash بالتجمع الخامس.