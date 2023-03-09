بنك مصر يقدم مزايا وعروض مجانية في اليوم العالمي للمرأة.. إليك التفاصيل

قدم بنك مصر العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ووفر البنك العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كل العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات التي تمتد خلال الفترة من 8 مارس وحتى 31 مارس 2023، بحسب بيانه.

فتح حسابات بدون مصاريف

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، منها على سبيل المثال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يجرى استرداد 20% من الحركة المالية الأولي خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

هذا كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها؛ الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS لمن هم أقل من 16 عاما، وإصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاما، وفتح الحسابات مجانا دون اشتراط موافقة ولى الأمر، وفتح الحسابات وإصدار بطاقة GO مجاناً من سن 21 عاماً إلى 35 عاما.

وتعد تلك البطاقات ضمن برنامج الشباب، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك، إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية، مثل على سبيل المثال لا الحصر، الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

جدير بالذكر أنه في ضوء دعم بنك مصر للمرأة المصرية، شارك البنك في البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك لنشر الثقافة المالية تحقيقا للشمول المالي.

كما يحرص بنك مصر دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، ما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.