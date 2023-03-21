مركز الأزهر العالمي للفتوى يحسم الجدل حول «صيام يوم الشك»

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تمت عدته، موضحا أن الرسول الكريم نهي عن صيامه، حتى يفصل المسلم بين النَّفل والفرض، ولا يتعسف الناس في صيام يوم الشك.

حكم صيام يوم الشك

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان، في حال ما إذا تمت عدة شعبان ثلاثين يومًا، بقوله ﷺ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» [متفق عليه].

وأضاف مركز الأزهر، أن حكم النفي في صيام يوم الشك هو بسبب الفصل بين النَّفل والفرض، للتَّقَوِّي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه، وهذا ما لم يوافق هذا اليوم عادة أو قضاءً أو كفارة يمين أو نذر.

واختتم مركز الأزهر حديثه، قائلا: «تقبل الله منَّا ومنكم صالح الأعمال، ورزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وبلَّغنا بفضله ورحمته رمضان غير فاقدين ولا مفقودين آمين،وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العالمين».