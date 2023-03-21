تشييع جنازة أصغر لاعب كرة بتاريخ السويس في مشهد مهيب

شيع المئات من أبناء السويس، طارق زوز، لاعب نادي منتخب السويس فى عصره الذهبي، وأصغر لاعب في مركز رأس الحربة في تاريخ النادي، ومساعد رئيس قطاع الناشئين للبراعم، وذلك خلال مشاركته في مباراة ودية مع اللاعبين القدامى بالنادي.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان لكابتن طارق زوز بمسجد الخضر، بمنطقة الغريب بحي السويس، إذ شارك رئيس نادي منتخب السويس ورئيس منطقة السويس لكرة القدم في الجنازة.

حيث شارك المئات من الرياضيين وأبناء السويس في مقدمتهم أسامة الموشي رئيس نادى منتخب السويس، وأعضاء مجلس الإدارة ومحسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم، وأعداد كبيرة من أبناء البلد المحبين لنجم نادى منتخب السويس الراحل وعائلته للمشاركة في تشييع الجنازة.

فلم يكن طارق زوز، أصغر لاعب ونجم انضم للفريق الأول في الجيل الذهبي لنادى منتخب السويس فقط، لكن في مجال التدريب بعد الاعتزال وعمله كمساعد لرئيس قطاع البراعم بنادي منتخب السويس.

مكان الدفن والعزاء

وتوجهت مئات السيارات بعد صلاة الجنازة على جثمان الراحل طارق زوز إلى مقابر العائلة في منطقة عجرود بطريق (السويس- القاهرة) وسط حالة من الحزن تسري بين جميع المشيعين للجنازة.

وأعلنت عائلة زوز أن العزاء سيقام عند منزل العائلة، بحي السويس، بالقرب من مخبز فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء.