وفاة أصغر لاعب في تاريخ منتخب السويس أثناء مباراة لقدامى اللاعبين

سيطرت حالة من الصدمة والحزن على الأوساط الكروية في محافظة السويس، لوفاة طارق زوز، لاعب نادي منتخب السويس فى عصره الذهبي، وأصغر لاعب في مركز رأس الحربة في تاريخ النادي، ومساعد رئيس قطاع الناشئين للبراعم، وذلك خلال مشاركته في مبارة ودية مع اللاعبين القدامى بالنادي.

وأعلن أهل الراحل طارق زوز تشييع جثمانه من مسجد الخضر، القريب من مسجد الغريب، بشارع الخضر بحي السويس، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة.

«زوز» لعب لمنتخب السويس وعمره 16 عاما

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي برقيات التعزية، ونعي اللاعب الذي يعد أحد نجوم السويس، حيث شارك الفقيد في مباريات نادي منتخب السويس في العصر الذهبي وعمره 16 عاما، وكان أصغر رأس حربة في تاريخ النادي.

«زوز» سقط على الأرض أثناء مباراة خماسية

وأعرب سعيد ايدو عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس، فى تصريحات خاصة، عن حزنه العميق لوفاة «زوز»، موضحاً أن الفقيد كان يشارك بشكل متواصل مع قدامى اللاعبين في مباريات كرة القدم بالملعب الخماسي، وسقط على الأرض مفارقا الحياة بعد حوالي ربع ساعة.