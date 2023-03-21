آبفي تستضيف فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا لأمراض الدم الدولي الرابع بالقاهرة

انطلقت فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا لأمراض الدم الدولي الرابع، والذي نظمته شركة "آبفي" الطبية بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، قاعة ماجنتا، واستمر يومي 17 و18 مارس 2023. وشارك في جلسات المؤتمر مجموعة من الباحثين والمتحدثين الدوليين والعرب ونخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق ثلاثة أهداف جوهرية، أولها اغتنام فرصة مشاركة الممارسات والتحديات المحلية عبر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نساعد في تحسين نتائج المرضى. وثانيها مراجعة أحدث التطورات في بيولوجيا الأمراض، جنباً إلى جنب مع المشهد العلاجي المتطور في أورام الدم الخبيثة. وثالثها استكشاف وتثقيف الجمهور حول الأساليب والاتجاهات التي تشكل الممارسة السريرية.

وصرّح أ. د. حسام كامل، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعتبر من أهم الملتقيات الطبية العالمية بهذا المجال، مضيفاً أنه يتناول الجديد والحديث في مجال علاج أمراض وأورام الدم الحميدة والخبيثة، والأدوية الجديدة في علاج أمراض الدم، إضافة إلى مناقشة الجديد في طرق العلاج وكل ما له علاقه بأمراض الدم بصفة عامة.

من جانبه أوضح أن القمة ما هي إلا منتدى تعليمي سلط الضوء على أمراض الدم المزمنة والحادة مثل سرطان الدم الليمفاوي المزمن. تشارك أعضاء هيئة التدريس خبراتهم السريرية في مجالات علم الوراثة الخلوية المرضية، إضافة إلى النهج العلاجي في سد فجوة الرعاية وإدارة الرعاية الداعمة.

وتضمن المؤتمر محتوى علمي وطبي كبير سواء من الأوراق العلمية المقدمة أو من ورش العمل، وناقش عدة محاور مهمة من بينها "التزام شركة AbbVie في مجال علاج أورام الدم" و"مستجدات علاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن" و"خيارات علاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن لعام 2023" و"المأمول في علاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن - الأفراد ذوي المخاطر العالية"، و"المستجدات الراهنة لمرض سرطان الدم ونخاع العظام" و"العلاج الكيميائي التقليدي لمرضى سرطانات الدم في مقابل العلاج الحديث" و"الإدارة العملية لأمراض سرطان الدم" وغيرها من المحاور.

ودأبت شركة AbbVie على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الطبية في إطار التزامها تجاه خدمة أفراد المجتمع بتقديم ما يساعد على تحسين جودة حياتهم، في حين تقوم ثقافة الشركة في جوهرها على خدمة المرضى، ليس فقط تقديم منتج أو خدمة لهم، بل المساهمة في إحداث فرق حقيقي في حياتهم.