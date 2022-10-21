حسام حسني: مصر أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي كامل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدولة المصرية استطاعت إدارة أزمة جائحة كورونا بشكل احترافي كامل.

وأضاف «حسني» أن الدولة استطاعت توفير كل الأدوية التي طالبتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال وضع البروتوكولات التي وضعتها اللجنة والتحديثات التي طرأت عليها خلال الموجات المختلفة لفيروس كورونا.

توفير الأدوية المحلية حقق نتائج هائلة

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن البروتوكلات الحديثة الخاصة بنقص فيتامين «د»، مصر استطاعت تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا من خلال التعاون التام بين كل الجهات المعنية من أطباء وأطقم التمريض وكذلك الشركات الدوائية الكبرى التي دعمت الدولة بتوفير الأدوية المحلية والتي استطاعت تحقيق نتائج هائلة في رفع معدلات الشفاء خلال الموجات المختلفة لكورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن فيتامين «د» يمكن الحصول عليه من مصادر متنوعة، منها الطبيعي وهو التعرض لأشعة الشمس، وبعض الأطعمة، وكذلك مجموعة من الأدوية التي يقوم بوصفها الطبيب.

كبار السن أكثر الفئات عرضة للإصابة بكورونا

وأضاف أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، أن هناك علاقة كبيرة بين معدلات ارتفاع اصابة كورونا ونقص فيتامين «د»، لذلك بروتوكول علاج كورونا كان هناك ارتكاز كبير على فيتامين «د» فيه سواء من المصادر الطبيعة والأدوية، كفيتامين د دافاليندي والذي وضعته لجنة كورونا في تحديثها، لذلك على المواطنين الحرص على معرفة أهمية فيتامين «د»، خاصة وأن كبار السن أكثر الفئات عرضة للإصابة لكورونا بسبب نقص فيتامين «د».

كما وجَّه أستاذ طب الأطفال، رسالة إلى السيدات الحوامل بضرورة الحصول على فيتامين «د»، خاصة في الـ6 أشهر الأولى، حيث إن الطفل يستمد من الأم هذه الفيتامينات ومن ثم تشكيل الجهاز المناعي الخاص به لمواجهة كل الأمراض المعدية وغير المعدية فيما بعد.

وبدورها، قالت الدكتورة شرين عبدالغفار، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة السكر بجامعة القاهرة، إن صحة الأم تبدأ بالأم والتي تبدأ بالجهاز المناعي، لافتة إلى أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى التركيز على أهمية فيتامين «د».

وتابعت رئيس وحدة السكر، أن الفيتامينات، خاصة فيتامين «د»، مهمة في الوقاية من مرض السكري، وفي حالة الإصابة بمرض السكر يقلل فيتامين «د» من مضاعفات مرض السكري.