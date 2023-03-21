لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تعقد اجتماعها الدوري بمجلس النواب

استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم، بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي «وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس»، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ، ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

قانون الإجراءات الجنائية

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم، الصياغات الأولية لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة على بعضها وإرجاء المواد المرتبطة ببعضها لمناقشتها معا.

الشئون الدستورية والتشريعية

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية، في وقت سابق، على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.