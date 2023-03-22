أستاذ الاقتصاد: 25% من الغازات الدفيئة ناتجة عن النقل والشحن

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، أنّ 25% من الغازات الدفيئة ناتجة من خلال عمليات الشحن ووسائل النقل فقط، وهو ما دفع دول العالم أجمع إلى اللجوء إلى وسائل النقل الخضراء، التي تعتمد على وقود قليل الانبعاثات الكربونية كالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.

وأضاف أنّ التجارة الخضراء تهتم بتقليل الانبعاثات بكافة الأمور التسويقية، من خلال الاعتماد على مكونات قليلة الانبعاثات، وتستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة بداية من مرحلة التصنيع، مشيرًا إلى أن «التجارة الخضراء» تعتمد في أسلوب الشحن والنقل على الطاقة الخضراء.

«التجارة الخضراء» ينتج عنها بالنهاية منتج أخضر

وتابع البهواشي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة، في برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ «التجارة الخضراء» ينتج عنها بالنهاية منتج أخضر قليل الانبعاثات، سواء بدورة إنتاجه أو خلال بيعه للمستهلك النهائي، مشيرًا إلى أنّ العالم أجمع أدرك أنّ التغيرات المناخية ليست رفاهية، وهو ما يستوجب ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، القائم على أصول ليس لها انبعاثات كربونية.