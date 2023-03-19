كيف يقلل الأتوبيس الترددي الانبعاثات الضارة بنسبة 90%؟.. خبير يجيب

كشف الدكتور عبد الله أبوخضر أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، تفاصيل جديدة عن الأتوبيس الترددي الذي يعمل لأول مرة في مصر، موضحاً أنه عبارة عن نظام مرن للنقل العام لتوفير خدمة آمنة وسريعة؛ لا تتخطى الدقائق المعدودة وسيتم تشغيله على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات، ويتم تصنيع الأتوبيس محلياً، ضمن خطط الدولة لتوطين الصناعة.

الأتوبيس الترددي يعمل بالطاقة الكهربائية

وأضاف الدكتور عبد الله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن الأتوبيس الترددي يعمل بالطاقة الكهربائية للحفاظ على البيئة، والهدف الرئيسي من تسيير الأتوبيسات الترددية هو التقليل من مشكلة الزحام المروري داخل الطرق الرئيسية، وعلى رأسها الطريق الدائري، مؤكداً أنه يعمل على التقليل من الانبعاثات الضارة بنسبة 90%، وذلك لأنه يعمل بالكهرباء وأيضا توفير الوقت عبر التقليل من زمن الرحلات بنسبة 50%.

تحقيق عائد مادي واستثماري كبير

وحدد أستاذ الطرق والنقل، ميزة جديدة للأتوبيس الترددي، وهي خفض الحوادث التي تحدث على الطرق بنسبة قدرها 80% مما يعمل على تحقيق عائد مادي واستثماري كبير للدولة، مؤكداً أن مشروع الأتوبيس الترددي، سيكون بمثابة البديل الأساسي للميكروباصات على الطريق الدائري حيث من المحدد أنه سيتم منع سير الميكروباصات على الطريق الدائري وسيكون الأتوبيس الترددي بديلاً له ويتزامن تنفيذه مع تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري.

خدمات مميزة للجماهير

وأشار إلى أنه يقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين حيث إن الأتوبيس الترددي يضاهي في سرعته المترو والقطارات، وسيدخل الخدمة خلال الفترة القادمة ومستهدف له نقل ما يقرب من 1.5 مليون راكب يوميا، على أن يبدأ التشغيل التجريبى خلال الربع الأول من العام الحالى 2023، ويسع الأتوبيس 70 راكبا.