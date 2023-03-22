هل يجوز الطلاق في رمضان؟.. دار الافتاء تجيب

هل يجوز الطلاق في رمضان؟، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أن هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمون فهمها وخاصة في شهر رمضان، لذلك أوضحت الدار الحكم، ردا على سؤال ورد إليها.

هل يجوز الطلاق في رمضان؟

وبخصوص الرد على سؤال هل يجوز الطلاق في رمضان؟، أوضحت دار الإفتاء المصرية في مقطع فيديو نشرته على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، أنّه في حال قام الرجل بتطليق زوجته أثناء شهر رمضان وفي نهار رمضان أثناء فترة الصيام، فيكون الطلاق صحيح ويقع ويحتسب.

شروط وقوع الطلاق في رمضان

كما لفتت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال هل يجوز الطلاق في رمضان؟، إلى عدم وجود فرق بين أن يلقي الرجل على زوجته يمين الطلاق في شهر رمضان أو غيره من الشهور أو الأوقات خلال العام، فالطلقة تقع وتحتسب وذلك في حال أن الوضع الذي طلق فيه الرجل زوجته، استوفى شروط وقوع الطلاق.

وفي حديث دار الإفتاء عن هل يجوز الطلاق في رمضان؟، أشارت إلى شروط وقوع الطلاق وهي أن يكون الزوج في كامل قواه العقلية ومدرك تماما لما يقوله.