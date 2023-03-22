هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟.. دار الإفتاء تجيب

يترقب المسلمون في جميع دول العالم أول صلاة تراويح اليوم مع حلول شهر رمضان المبارك، هذه الصلاة التي ينتظرها الكثيرون كل عام بلهفة، ولكن يتساءل البعض عن هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟، ذلك التساؤل الذي أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟

وللإجابة عن تساؤل هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟.. أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

وتابعت «الإفتاء» في الإجابة على هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟، بقول العلامة الحصكفي الحنفي في «الدر المختار» مع «حاشية ابن عابدين» (2/ 45، ط. دار الفكر): [(والجماعة فيها سنة على الكفاية) في الأصح، فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم، وكل ما شُرِعَ بجماعة فالمسجد فيه أفضل، قاله الحلبي] اهـ.

اعرف هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟

وعن هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟.. وقال الإمام المحلي الشافعي في «شرحه على المنهاج» ومعها «حاشيتا قليوبي وعميرة» (1/ 248، ط. دار الفكر): [(و) الأصح (أن الجماعة تسن في التراويح) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأصل فيها ما روى "الشيخان" عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم خَرَج من جوف الليل ليالي من رَمَضان وصلَّى في المسجد وصلَّى الناس بصلاته فيها وتَكَاثرُوا فلم يخرج لهم في الرابعة، وقال لهم صبيحتها: «خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيكُم صَلَاةُ الليلِ فتَعجَزُوا عَنهَا»] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (2/ 123، ط. مكتبة القاهرة): [والمختار عند أبي عبد الله فعلها في الجماعة، قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل، وإن كان رجل يقتدى به، فصلَّاها في بيته، خفت أن يقتدي الناس به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقتَدُوا بِالخُلَفَاءِ»، وقد جاء عن عمر أنه كان يصلي في الجماعة] اهـ.

هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟

وللإجابة على هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟.. ذهب السادة المالكية إلى ندب صلاة التراويح في المنزل، ولكن هذا الندب مشروط بثلاثة أمور: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، ولا يقعد عنها، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف شرط كان فعلها في المسجد أفضل.

واستكملت «الإفتاء» إجابتها على هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟.. بقول سيدي أحمد الدردير المالكي في «الشرح الصغير» (1/ 405): [(و) ندب (الانفراد) بها في بيته (إن لم تعطل المساجد) عن صلاتها بها جماعة، فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عنها فالأولى إيقاعها في المساجد جماعة، فعلم أنه يندب للأعيان فعلها في المساجد؛ لأن الشأن أن الأعيان ومن يقتدي بهم إذا لم يصلوها في المساجد تعطلت المساجد] اهـ.

وقال العلامة الصاوي في «حاشيته على الشرح الصغير»: [قوله: (وَنُدِبَ الِانْفِرَادُ بِهَا) إلَخْ: حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل] اهـ، والله سبحانه وتعالى أعلم.