ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1601 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 12969 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وتمّ ضبط 190) قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».