9 حوادث طرق خلال 24 ساعة في المنيا.. مصرع 2 وإصابة 39 بسبب جنون السرعة

مصرع 2 وإصابة 39 حصيلة 9 حوادث طرق وقعت في عدة طرق متفرقة داخل محافظة المنيا، خلال 24 ساعة، معظمها كان بسبب السرعة الزائدة ورعونة وتهور السائقين، أو انفجار الإطارات.

وقع الحادث الأول إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة 7 أطفال.

تصادم 3 سيارات نقل بالطريق الصحراوي الغربي

والحادث الثاني، وقع بسبب السرعة، التي أدت لتصادم 3 سيارات نقل، بينها مقطورة محملة بالقمح بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة بمركز سمالوط، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

والحادث الثالث، وقع بسبب السرعة، حيث اصطدم تروسيكل بطالب أثناء عبوره الطريق بنجع نجم التابع لقرية إبجاج الحطب في مركز مطاي، ونتج عن ذلك مصرعه.

والحادث الرابع وقع بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية صفط اللبن في مركز المنيا، حيث صدمت سيارة ميكروباص مسرعه طالبه أثناء عبورها الطريق، وأصيبت باشتباه ارتجاج، وجري نقلها للمستشفي للعلاج.

والحادث الخامس اصطدام سيارة ملاكي بنصف نقل داخل مدينة المنيا الجديدة بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة موظف.

مصرع وإصابة 18 إثر انقلاب نقل في ملوي

والحادث السادس، وقع بسبب السرعة، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من كمين البرشا في مركز ملوي.

والحادث السابع، أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز المنيا.

والحادث الثامن، وقع إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط، وأسفر عن إصابة شخص تم نقله للمستشفى.

والحادث التاسع والأخير، وقع إثر تصادم سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، وأسفر عن إصابة سائق.