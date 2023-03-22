وفاة شخص وإنقاذ 7 آخرين جراء سقوط مبنى سكني في الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم، أن شخص واحد توفي جراء سقوط مبني سكني في وسط العاصمة القطرية الدوحة، ونجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

سقوط مبني سكني مكون 4 طوابق

وأضافت وزارة الداخلية القطرية، في بيان، «أن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة تمكنت من إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط مبني سكني مكون 4 طوابق في منطقة بن درهم وسط الدوحة».

وأشارت الوزارة إلى أن شخص توفي وكان من ضمن الموجودين في المبنى.