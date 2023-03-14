معرض قطر إكسبو 2023 يهدف إلى الحد من التصحر.. اعرف كيفية التقديم

يعتبر معرض قطر إكسبو 2023، هو المعرض الدولي الأول للبستنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويستهدف تشجيع البلدان وإلهامها وإعلامها بالحلول المبتكرة والحد من التصحر، ويستضيف العديد من دول العالم و المنظمات الوطنية والدولية، حيث تتطلب النتائج الناجحة تعاونًا دوليًا حول نفس الأهداف والحلول الاستراتيجية الرئيسية.

موعد إقامة معرض قطر إكسبو 2023

ويعد معرض قطر إكسبو 2023، كأول معرض للبستنة في منطقة ذات مناخ صحراوي، يشجع على الابتكار البستاني مع التركيز على المناخ والمياه واستدامة التربة، وسيقام في الفترة من 2 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024، تحت عنوان «الصحراء الخضراء بيئة أفضل»، والعمل على استثارة الزوار وإلهامهم من خلال اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء، في إطار تعاون دولي مثمر.

التقديم في معرض قطر إكسبو 2023

ويتيح معرض قطر إكسبو 2023 المشاركة من جميع دول العالم ولمن يرغب في المشاركة في معرض قطر اتباع الخطوات التالية:

- التوجه للموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط.

- ملء البيانات المطلوبة

- اضغط على زر التسجيل وسيتم إرسال رسالة نصيه بقبولك ضمن المشاركين في المؤتمر.

وعلى المشاركين اختيار واحد على الأقل من الموضوعات الفرعية التالية لتنفيذها في منطقة المعرض وهي:

- الزراعة الحديثة

- الابتكار التكنولوجي

- الوعي البيئي والاستدامة

ويشمل التطوع في معرض قطر إكسبو 2023 ما يلي:

- المساعدة في تأشيرة قطر

- الإقامة المجانية

-ة وجبات مجانية

- مرتب شهري

- دعم ما بعد التطوع

- ويتضمن العارضون الكيانات الحكومية وغير الحكومية بالإضافة إلى المنظمات والشركات والجمعيات الخاصة.

- ويُطلب من المشاركين الرسميين والعارضين أن يعكسوا بوضوح فهمهم للموضوع الذي أقيم حوله المؤتمر وكذلك تفسيرهم لواحد من الموضوعات الفرعية على الأقل في كل جانب من جوانب مشاركتهم.