«القاهرة الإخبارية»: مواجهات بين الأمن اللبنانية ومتظاهرين في ساحة رياض الصلح

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، تظاهرات حاشدة من المواطنين، اعتراضًا على التدهور المستمر في قيمة العملة اللبنانية، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن العديد من المتظاهرين احتشدوا في ساحة «رياض الصلح»، بالقرب من سراي الحكومة اللبنانية ومقر البرلمان.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين في العاصمة بيروت، الذين تجمعوا للتعبير عن غضبهم إزاء وضع الليرة اللبنانية والأمور السياسية، خاصةً فيما يتعلق بانتخاب رئيس للبلاد.

وأوضح «سنجاب» أن قوات الأمن اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام السراي الحكومي، وسط استمرار المواجهات بين قوات الأمن اللبنانية ومحتجين في بيروت.

وأشار إلى أن البنوك اللبنانية بدأت في الاستجابة لقرار حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي حاول مواجهة الانهيار المستمر للعملة اللبنانية، بوضع سعر صرف جديد أمام الدولار، يصل 90 ألف ليرة.

وينتظر لبنان تطورات كبيرة على أصعدة مختلفة، خاصةً مع انتظار البلاد عقد جلسة استثنائية في البرلمان اللبناني، خلال الأيام القليلة الماضية، التي تناقش عددًا من الملفات المهمة سياسيًا واقتصاديًا.