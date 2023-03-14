مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت: حراك كبير في لبنان لانتخاب رئيس للبلاد

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك حراكًا كبيرًا خلال الساعات الماضية في ملف انتخاب رئيس جديد للبنان، وهناك إجماع من كل القوى اللبنانية على أنه لا مخرج من الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني، سوى بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

الخطوات الفعلية لانتخاب رئيس جديد لم تعد إلى مسارها الطبيعي

وأضاف «سنجاب» خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «لكن الخطوات الفعلية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لم تعد إلى مسارها الطبيعي حتى الآن، وبالأمس كانت هناك تصريحات مهمة لنبيه بري، رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعه بنقابة الصحفيين اللبنانيين، وكان حريصا على توجيه عدة رسائل، أهمها حرصه الشديد وتأكده أنه لا خلاص للبنان إلا بانتخاب رئيس جديد للبلاد، وكذلك تأكيده على فكرة أن الضرورات تبيح المحظورات بالسياسة اللبنانية والوضع الحالي في البلاد».

عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 11 جلسة

وتابع مراسل القناة: «لم يتمكن المجلس من انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 11 جلسة، وربما المغزى الأهم من هذا الاجتماع هو التسويق لمرشح الثنائي الشيعي سليمان أفرنجية، وكان هناك حديث طويل حول هذا الأمر».