قبرص تلغي منصة حجز الحصول على تأشيرة شنجن عبر الإنترنت بسبب بيع المواعيد

ألغت السلطات في قبرص منصة حجز الحصول على تأشيرة شنجن عبر الإنترنت، بعد تقارير تفيد بأن الوكلاء أو شركات السياحة يشترون خانات المواعيد ويبيعونها بشكل فردى مقابل 200 يورو.

يوانو: المواعيد ستتم من الآن عبر البريد الإلكتروني

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، إن المواعيد في السجل المدني، وكذلك إدارة الهجرة، ستتم من الآن فصاعدا عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى ساعات العمل مع مراعاة فئات محددة من أجل تجنب إساءة استخدام النظام.

وبالإضافة إلى ذلك، شدد الوزير القبرصي على أنه مرة أو مرتين في الشهر، سيكون المتقدمون مؤهلين للتعرف على التقدم المحرز في طلباتهم.

ووفقا لتقرير Cyprus Mail، تم اكتشاف أول حالة حجز جماعى في 10 مارس، مشيرا إلى أنه لا يعرف أي مبالغ مالية تم دفعها، ولكن كان هناك بالتأكيد إساءة من قبل الوكلاء الذين حجزوا مسبقًا عددًا كبيرًا من المواعيد، لذلك لم يتمكن الجمهور أو فئات أخرى من الناس من حجز المواعيد.

وكان الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية في قبرص وكذلك رعايا دول الاتحاد الأوروبي هم الأكثر تضررًا من هذا الوضع، كما واجه في الوقت نفسه، الزوار والأزواج الأجانب صعوبات كبيرة بسبب الوضع.

مسؤولو الشرطة أبلغوا سلطات الهجرة بشأن الانتهاك المحتمل للمنصة

وقال مسؤولو الشرطة في قبرص إنهم أبلغوا سلطات الهجرة بشأن الانتهاك المحتمل لهذه المنصة، ومع ذلك ولم يتم الكشف عن مزيدا من التفاصيل حول ما إذا كان أي مسؤول إدارة الهجرة متورطًا في الفضيحة، ومع ذلك، اقترح المسؤولون أن أولئك الذين تبادلوا خانات المواعيد فعلوا ذلك عن طريق الحجز تحت اسم واحد ثم تغيير الاسم إلى آخر بعد السداد.

وتتلقى السلطات في قبرص تدفقا في عدد طالبي اللجوء، حيث كشفت أرقام وزارة الداخلية العام الماضي أن عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى قبرص العام الماضى تضاعف تقريبًا العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أخبر وزير الداخلية القبرصي نظرائه في الاتحاد الأوروبي أن قدرات البلاد على التعامل مع وضع الهجرة الحالى قد استنفدت.