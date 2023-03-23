دعاء الإفطار في أول أيام رمضان 2023.. «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»

مع بداية أول أيام شهر رمضان المبارك، يشتاق الصائمون إلى الإكثار من ترديد الأدعية في هذه الأيام المباركة، خاصة في توقيت الصيام، كما تكثر الأدعية في لحظة الإفطار، وكل بما في نيته ويتمناه، ولكن قد يجهل البعض صيغة دعاء الإفطار التي ينبغي قولها مع سماع آذان المغرب.

وعن دعاء الإفطار، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أنه يُستحب أن يقول الصائم: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظَّمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله».

تعرف على دعاء الإفطار

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه يمكن أن يردد الصائم في دعاء الإفطار، ما يلي: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلَّ شيء أن تغفر لي».

صيغ أخرى لدعاء الإفطار

كما يمكن أن يردد الصائم في دعاء الإفطار ما يريده من المولى عز وجل من خير الدنيا والآخرة، ويطلب من الله حاجته، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عنا.

- اللهم تقبل صيامنا.

- اللهم تقبل قيامنا.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.