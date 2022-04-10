دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق.. ردده يوميا في نهار رمضان لمغفرة الذنوب

دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق، من الأدعية التي يبحث عنها المسلم، لترديدها قبل الأذان، إذ ينتظر المسلمون شهر رمضان المعظم بفارغ الصبر، للتقرب إلى الله بكثرة الدعاء والصلاة، فضلًا عن الطاعات والصيام، لذا يبحث قطاع كبير من المسلمين عن دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق، نظرًا للاهتمام الكبير بترديد الأدعية قبل الإفطار بدقائق، كون هذا الوقت لا يرد فيه الدعاء، استنادًا إلى قول رسول الله: «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ».

دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق

وبخصوص دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق، نشرت دار الافتاء المصرية عددا من الأدعية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومنها: «اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وامكر لنا فإنك خير الماكرين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين.. وارزقنا فإنك خير الرازقين، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، اللهم نسألك أن تحفظ بلادنان وسائر بلاد المسلمين والعالمين، وأن تجعلها سخاء رخاء يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين».

أدعية أخرى قبل الإفطار

ويمكن أيضا ترديد دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق بصيغة: «اللهم إني أعوذ بعزتك أن تضلني، اللهم اعتق رقابنا من النار وارزقنا رؤية سيدنا محمد وتقبل منا، اللهم أتم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال».

«اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلاماً تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم».

أدعية مستحبة في رمضان

واستكمالا للحديث عن دعاء قبل الإفطار بخمس دقائق في رمضان، فيمكن أيضًا ترديد الأدعية التالية فهي من الأدعية المستحبة: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي، وآمن روعاتي، وأقل عثراتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا، وسائر بلاد المسلمين والعالمين، وأن تجعلها سخاء رخاء يا أرحم الراحمين».

«اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَأحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ أجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ أجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ إليك وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ».