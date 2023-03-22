تسليم ملفات خريجي جامعتي أزهر طنطا ودمنهور في وظيفة معاون نيابة إدارية

استقبلت هيئة النيابة الإدارية، اليوم، خريجي جامعتي أزهر طنطا وأزهر دمنهور، دفعة 2022 من الذكور والإناث؛ لاستلام ملف التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.

ملف وظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويجري تسليم الملفات المطبوعة مستوفاة الشروط المنصوص عليها في موقع الهيئة مُسبقاً بالإضافة إلى ملء البيانات الموجودة به، والتي تمثل وثيقة تعارف للمتقدم إضافة إلى وجود أصل شهادة التخرج، وأصل بطاقة الرقم القومي وكذا دفع مبلغ 800 جنيه ثمنًا للملف.

ترتيب الجامعات في تسلم ملف معاون نيابة إدارية 2022

كانت هيئة النيابة الإدارية، أعلنت ترتيب الجامعات لتسليم الملفات على أن تبدأ بجامعتي جنوب الوادي وأسوان، وتنتهي بكلية الشرطة والجامعتين الألمانية والبريطانية.

شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2022

ويشترط في المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية 2022 الشروط الآتية:

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

- يشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية عن جيد.

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عاما في 6 يونيو 2022.

- لا بد من توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

- يشترط اجتياز جميع الاختبارات التي جرى تحديدها من قبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وسلامة الفحوصات الطبية واللياقة الصحية.