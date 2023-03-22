في حوار استمر ساعتين.. رئيس الوزراء يستقبل الوفد الفرنسي بصحبة رئيس مجلس إدارة «البوابة»

استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، الوفد الفرنسي المصاحب للدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة» ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس.

استمر اللقاء لمدة ساعتين، شرح فيهما الدكتور مدبولي، الأوضاع في مصر بشكل دقيق، مشيراً إلى نجاح الحكومة في العبور بالوطن وسط أمواج من المشكلات الدولية العاتية.. ورد الدكتور مدبولي على كل تساؤلات الوفد التي تركزت حول حالة الإرهاب الآن في مصر ومشكلات الزيادة السكانية وقضايا المياه والبيئة والمشكلات التي تعم المنطقة والعلاقات بين مصر ومحيطها الإقليمي، وأكد مدبولي أن مصر نجحت بنسبة 99% في دحر الإرهاب، لكننا دفعنا ثمناً باهظاً من دماء وأرواح أبنائنا.

وحول العلاقات بالمحيط الإقليمي، أشار مدبولي إلى أن مصر لا تعادي أحداً، وهي سياسة أقرتها القيادة السياسية كأساس للتعامل بين الدول، ولكن بالطبع فإن لكل دولة مجال حركة وتحديات تواجهها، مؤكداً أن مصر تتمنى لجميع دول المنطقة التوفيق في إدارة ملفاتها، ولفت إلى أن العلاقات مع تركيا في طريقها للانفراج، وهناك محادثات في بدايتها ولكنها مبشرة.

وفيما يتعلق بالمشكلة السكانية، أكد رئيس الوزراء أن مصر تواجه هذه المشكلة عبر عدد من المحفزات ولا تحبذ فكرة اللجوء إلى فرض عقوبات محددة للحد من تلك المشكلة، وضرب مثلاً بمنح الأم التي تنجب طفلين فقط مبلغاً كبيراً من المال عند وصولها سن الأربعين كمحفز لها.

وحول مياه النيل، أشار رئيس الحكومة إلى أن مصر تحترم محاولات وجهود كل الشعوب لإحداث تنمية على أراضيها، بما لا يضر الدول الأخرى، ولفت إلى أن العالم يجب أن يعرف خطورة الإضرار بحصة مصر في مياه النيل، وأن ذلك الأمر من الممكن أن يتسبب في مخاطر كبيرة لأن مياة النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت.

في نهاية اللقاء، وجه الوفد الشكر لرئيس الوزراء على سعة صدره وتخصيصه هذا الوقت لمناقشتهم.

ضم الوفد الفرنسي كلاً من بيير لولوش وزير التعاون الأوروبى الأسبق، والسيناتور فالير بواييه عضوة مجلس الشيوخ، وألكسندر دلفال الكاتب الصحفي الكبير، وميشال صبان الرئيس التنفيذي لمؤسسة R20 للمناخ والدفاع عن المرأة، وأنتوني كولونا مدير تحرير موقع ومجلة «فالير اكتويل»، وفرانسيسكو دي ميريجيس الكاتب الصحفي بصحيفة «الجرنال» الإيطالي.