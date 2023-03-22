مدبولي: الدولة حريصة على تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وعماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة أداء مختلف الشركات التابعة لها، وصولا لتحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة من أعمالها، وكذا العمل على إتاحة مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين الشركات من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، موقف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، موضحا أنّ الشركة القابضة تتبعها 19 شركة، ويصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 24 ألف عامل، لافتا إلى أهم نتائج أعمال الشركة القابضة المجمعة، والتي أشارت إلى أنّ حجم الإيرادات من النشاط التجاري وفقا لميزانية عام 2022، وصل إلى 24.9 مليار جنيه، مقارنة بـ20.1 مليار جنيه للعام المالي السابق عنه، فيما بلغ صافي الربح المحقق 5.1 مليار جنيه، ووصلت قيمة الصادرات من منتجات الشركات إلى نحو 3.3 مليار جنيه، مقارنة بـ1.3 مليار جنيه في ميزانية عام 2021.