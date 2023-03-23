هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟.. الأزهر والإفتاء يوضحان

مع حلول أول أيام رمضان المبارك، وأداء صلاة التراويح التي تنتظرها الأمة الإسلامية باشتياق، يتساءل البعض حول هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟ حيث يأمل الجميع في اغتنامها، وكسب فضلها قدر المستطاع.

هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟

وللإجابة على تساؤل هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟ قال الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، لـ«الوطن»، إن صلاة التراويح يجب ألا تقل عن 8 ركعات، وإذا قلت عن ذلك لا يطلق عليها اسم «صلاة التراويح».

وتابع عميد كلية الدعوة عن هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟ قائلا إن أقل عدد ركعات على العبد أن يصليه في صلاة التراويح هو 8 ركعات، ولا يجب أن تقل عن ذلك، والأقل من ذلك لا يعتبر صلاة تراويح، وهو ما يجيب عن تساؤل هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟

الإفتاء توضح هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا أجاب عليه شيخ الأزهر الراحل حسن مأمون، ويقول السؤال ما عدد ركعات صلاة التراويح؟ وهل قراءة القرآن أفضل بين كل أربع ركعات في فترة الاستراحة أو المديح والإنشاد أفضل؟

وأجاب شيخ الأزهر الراحل قائلا: «صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض».

ويُسْتَحَبُّ الجلوسُ بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.