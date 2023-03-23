«الإفتاء» توضح فوائد الحفاظ على الوضوء لفترات طويلة.. منها «شفاعة النبي»

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن فوائد المحافظة على الوضوء لفترات طويلة، وهو ما يفعله عدد كبير من الصائمين بأن يظلوا محافظين على وضوئهم لفترات طويلة حتى أداء بعض الفروض والصلوات.

فوائد بقاء الإنسان متوضئا

وأكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنّ بقاء الإنسان متوضئًا طوال وقته له فضائل وفوائد كثيرة، منها، زيادة العمر وحب الملائكة، كما يجنب شر الشيطان، ويكون سببًا في قبول الدعاء.

دار الإفتاء

وتابعت دار الإفتاء عن فوائد المحافظة على الوضوء لفترات طويلة، أنّه يكون من أسباب نيل شفاعة النبي عليه السلام، واستغفار ودعاء الملائكة للمتوضئ، ويجعل المسلم مستعدًّا للقاء الله.

واستكملت «الإفتاء» عبر صفحتها على «فيس بوك»، أنّ بقاء الإنسان متوضئًا طوال وقته يعد من السنن النبوية الشريفة.