صلاة التراويح من مسجد الحسين.. فرحة عارمة وأجواء رمضانية خاصة «صور»

شهدت صلاة التراويح من مسجد الحسين أمس، في أول ليلة من ليال شهر رمضان المبارك، إقبالا كبيرا من الراكعين والساجدين والذاكرين، وسط فرحة عامرة بجميع مساجد الجمهورية بحلول شهر رمضان الكريم.

صلاة التراويح من مسجد الحسين

صلاة التراويح من مسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص شهدت حالة خاصة بعد التطوير، كما التقط المصلون بعد الانتهاء من صلاة التراويح الصور التذكارية في ساحة مسجد الإمام الحسين ورحاب مسجد عمرو بن العاص، في أجواء سادت فيها الفرحة والسعادة والامتنان بقدوم الشهر الفضيل، كما نقلت قناة الحياة شعائر صلاة التراويح والعشاء من مسجد الإمام الحسين.

وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن فضل صلاة التراويح مسجد الحسين، أنها سنة مؤكدة للرجال والنساء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنها بقوله وفعله ،وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.

فضل صلاة التراويح

وأوضحت الإفتاء في فتوى سابقة لها عن فضل صلاة التراويح مسجد الحسين، أن صلاة التراويح تحمي من أمراض القلب، لأنها ترفع نسبة الأكسجين في الدم، وينتج عن ذلك انخفاض واضح في الضغط، مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن القلب، كم أنها تقلل من نسبة السكر في الدم ، بحسب دار الإفتاء.