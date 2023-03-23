تدريبات بحرية مشتركة بين قوات المشاة في كوريا الجنوبية وأمريكا وبريطانيا

أفاد سلاح البحرية الكوري الجنوبي اليوم، بأنّ قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية والبريطانية، بدأت مناورات تسلل مشتركة عالية الكثافة، محمولة جوا وبحرا في منطقة ساحلية على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، في خطوة تهدف لتعزيز القدرات المشتركة.

وأوضح أنّ التدريبات أجرت في منطقة بوهانج على بعد 272 كيلومترًا جنوب شرق سول، يومي الأربعاء والخميس، كجزء من تدريبات سانج يونج للإنزال البرمائي الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ الاثنين، مضيفة أنّ المناورات تضمنت حشد وحدات استطلاع من الفرقة البحرية الأولى الكورية وسلاح مشاة البحرية الأمريكي وقوات مشاة البحرية الملكية البريطانية. وتعد هذه أول مشاركة للقوات البريطانية في التدريبات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب».

وأوضحت أنّ هذه أول مشاركة للقوات البريطانية في التدريبات، وخلالها تسللت القوات المشتركة إلى منطقة مستهدفة لعمليات إنزال برمائي عن طريق البحر والجو، واستكشفت المنطقة ووجهت ضربات نيران دقيقة على أهداف معادية.