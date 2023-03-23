الشرطة اليونانية: انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة أثينا

أعلنت الشرطة اليونانية، وقوع انفجار مدو وسط العاصمة آثينا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة «كاثميريني» اليونانية عن الشرطة، القول إنّه تم وضع عبوة حارقة في ساحة في حي مينيدي بأثينا في، وانفجرت في حوالي الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي، وذكرت الشرطة اليونانية أنّ الانفجار ألحق أضرارا بالمنزل وسيارتين متوقفتين على مقربة منه، مضيفة أنّ التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث.

فتح بعض خطوط القطارات

وكانت اليونان أعلنت أمس فتح بعض خطوط القطارات، بعد مرور 3 أسابيع من وقوع حادث تصادم قطارين مميت، أجبر السلطات على تعليق جميع خدمات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد بسبب وجود مخاوف تتعلق بالسلامة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إجراء انتخابات مبكرة في مايو المقبل، وقد أثار الحادث احتجاجات جماهيرية بسبب أوجه القصور في السلامة على الطرق.