استمرار التظاهرات في اليونان احتجاجًا على حادث القطارين بمنطقة لاريسا

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن التظاهرات في اليونان مستمرة احتجاجًا على حادث القطارين الذي وقع في 28 فبراير الماضي وراح ضحيته 57 شخصًا

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «غدًا أيضًا هناك تظاهرات من قبل الجبهة العمالية اليسارية ونقابات العمال والموظفين، بالرغم من أن الحكومة اعترفت بالخطأ وقدمت مساعدات كبيرة جدًا لأهالي الضحايا والمفقودين، بناء على طلب المتظاهرين، منها معاشات كبيرة، وبالرغم من ذلك ما زالت التظاهرات مستمرة».

وتبعت: «التحقيقات من قبل المحكمة العليا في منطقة لاريسا مستمرة مع المتورطين، وبالأمس كانت التحقيقات جارية مع كبير مفتشي المحطة التي وقع بها الحادث، وموظفين غادرا العمل قبل وقوع حادث القطار».

واستطرد: «رئيس الوزراء اليوناني مهتم للغاية بهذا الأمر ويتابع مع المحكمة، وكذلك في البرلمان اليوناني تم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة هذا الحادث ومعاقبة المتورطين».