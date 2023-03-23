خطوات التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 1444.. اعرف الشروط

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، موعد فتح التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 1444، والذي سيكون بداية من اليوم الخميس، والموافق الأول من شهر رمضان 1444، حتى الوصول إلى العدد المسموح به.

وأضافت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: «ليكون اعتكافك نظاميا وعبادتك سهلة، وفي جو إيماني مستقر، بادر بالتسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 1444».

من جهته أشار الشيخ عبد الرحمن السديس، رئيس شؤون الحرمين، إلى أنه جرى تهيأت المكان المخصص للاعتكاف، ليكون جاهز لاستقبال 2500 معتكف وفق الخطة التشغيلية لشهر رمضان القادم، وأشار الموقع إلى أنه يمكن التسجيل عبر تطبيق نسك الإلكتروني.

التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 1444

التسجيل للاعتكاف متاح عبر تطبيق نسك، ومن خلال البوابة الإلكترونية لشؤون الحرمين الشريفين من خلال الخطوات التالية:

موقع شؤون الحرمين للتسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 1444

- الدخول على رابط بوابة شؤون الحرمين الإلكترونية eservice.gph.gov.sa.

- تسجيل بيانات الدخول المطلوبة من الصفحة الرئيسية أنقر على الخدمات الإلكترونية.

- حدد خدمة التسجيل في الاعتكاف.

- تحديد اللغة التي ستسجل بها ثم تسجيل بيناتك المطلوبة.

- النقر على إرسال الطلب وبذالك تكتمل عملية التسجيل.

- الاعتكاف في المسجد الحرام.

موعد فتح التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام 1444

- يبدأ التسجيل بداية من الخميس أول رمضان 1444.

- ينتهي التسجيل بعد الوصول للعدد المطلوب لذا بادر بالتسجيل.

شروط الاعتكاف في المسجد الحرام 1444

وضعت بعض الضوابط لتنظيم عملية الاعتكاف حتى لا تعيق حركة المصلين ورواد المسجد الحرام، ومن أهم تلك الضوابط ما يلي:

- لا يقل سن المعتكف عن 18 عاما.

- لا يسمح بدخول أي نوع من أنواع الطعام مع المعتكف، إذ يجرى توزيع وجبات على المعتكفين.

- لا يسمح بدخول أي ملابس أو بطاطين أو ما شابه فقط سجادة خاصة بالمعتكف.

- ممنوع إلقاء أي خطب أو دروس أو تعليق أي ملصقات دعائية أثناء الاعتكاف.

- عدم الجلوس في ممرات المسجد الحرام تعيق حركة رواد بيت الله الحرام طوال الوقت وأثناء وقت الصلاة.