ينتظر أهالي محافظة أسوان موعد أذان الفجر يوم الجمعة 24-3-2023 والذي يوافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وأول جمعة بالشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023

ووفقا لهيئة المساحة المصرية يحين موعد اذان الفجر في أسوان اليوم الجمعة 24-3-2023 في تمام الساعة 4:36 دقيقة صباحا، بينما كان موعد أذان الفجر أول أيام رمضان الساعة 4:36 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

وتحدد إمساكية شهر رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة وهي كالتالي:

موعد أذان المغرب اليوم الذي يرفع بتمام الساعة 6:8 مساء.

والظهر يرفع في تمام الساعة 12:3 ظهرا

والعصر الذي يرفع بتمام الساعة 3:29 عصرًا.

أما ميعاد الشروق فهو 5:27 .

أشهر مساجد أسوان

يذكر أن محافظة أسوان تضم عدة مساجد متميزة من أشهرها مسجد الطابية والذى يعد وجهة سياحية للكثيرين ويتميز بمأذنته العالية التي يمكن مشاهدتها من مختلف جهات مدينة أسوان ويتسع لآلاف من المصلين ويتم تحرى رؤية هلال رمضان به سنويا، ويقصده السياح لأنه مبني على الطراز المملوكي بأربعة مداخل وأقواس مدببة.