تضم إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الأقصر وعدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة أيام شهر رمضان المبارك، ليتمكن مواطنو الأقصر من معرفة موعد رفع الأن، فضلا عن موعد صلاة الفجر وموعد أذان الفجر يوميا وموعد أذان وصلاة المغرب.

كما تضم إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الأقصر وعدد ساعات الصيام مواعيد الشروق والإمساك والسحور اليومية، والتي تختلف لدقائق من مدينة لأخرى.

إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الأقصر وعدد ساعات الصيام

إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الأقصر وعدد ساعات الصيام تكتسب أهمية كبرى بشهر رمضان، لما يحملة موعد الأذان من ارتباط بعقيدة الصوم.

إمساكية رمضان 2023

تنشر «الوطن» إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الأقصر وعدد ساعات الصيام وفقا لهيئة المساحة المصرية،

1 رمضان: الخميس 23 مارس

الفجر 04:30 صباحا، موعد الشروق 05:57 صباحا- الظهر 12:03مساء - العصر 03:29 مساء - موعد أذان المغرب 06:08 مساء- العشاء 07:38 مساء.

2 رمضان: الجمعة 24 مارس

الفجر04:29صباحا- موعد الشروق 05:56 صباحا- الظهر 12:02 مساء- العصر 03:29 مساء- موعد أذان المغرب 06:09 مساء- العشاء 07:39 مساء.

3 رمضان: السبت 25 مارس

الفجر04:29 صباحا- موعد الشروق 05:55 صباحا- الظهر 12:02 مساء- العصر 03:29 مساء- موعد أذان المغرب المغرب06:09 مساء- العشاء07:39 مساء.

4 رمضان: الأحد 26مارس

الفجر 04:27 صباحا- موعد الشروق 05:54 صباحا- الظهر 12:02 مساء- العصر 03:29 مساء- موعد أذان المغرب 06:09 مساء- العشاء07:39 مساء.

5 رمضان: الإثنين 27 مارس

الفجر 04:27 صباحا - موعد الشروق 05:53 صباحا - الظهر 12:01 مساء- العصر 03:28 مساء- موعد أذان المغرب 06:10 مساء- العشاء 07:40 مساء

6 رمضان: الثلاثاء 28 مارس

الفجر04:26 - موعد الشروق 05:52 - الظهر 12:01 - العصر03:28 - موعد أذان المغرب 06:10 - العشاء 07:40 .

7 رمضان الأربعاء 29 مارس

الفجر 04:26 - موعد الشروق 05:51 - الظهر 12:01 - العصر03:28 - موعد أذان المغرب 06:11 - العشاء 07:41

8 رمضان: الخميس 30 مارس

الفجر04:24 - موعد الشروق 05:50 - الظهر 12:00 - العصر03:28 - موعد أذان المغرب 06:11 - العشاء07:41 .

9 رمضان الجمعة 31 مارس

الفجر04:23 - موعد الشروق 05:49 - الظهر 12:00 - العصر 03:28 - موعد أذان المغرب 06:11 - العشاء 07:41

10 رمضان: السبت 01 أبريل

الفجر 04:22 - موعد الشروق 05:48- الظهر 12:00 - العصر03:28 - موعد أذان المغرب06:12 - العشاء 07:42

11 رمضان: الأحد 2 أبريل

الفجر04:21- موعد الشروق 05:47- الظهر12:00- العصر 03:27 - موعد أذان المغرب 06:12 - العشاء 07:42

12 رمضان: الإثنين 3 أبريل

الفجر 04:20 - موعد الشروق 05:46 - الظهر11:59 - العصر03:27 - موعد أذان المغرب 06:13 - العشاء07:43

13 رمضان: الثلاثاء 4 أبريل

الفجر 04:19 - موعد الشروق05:45 - الظهر 11:59 - العصر 03:27 - موعد أذان المغرب06:13 - العشاء 07:43

14 رمضان: الأربعاء 5 أبريل

الفجر04:18 - موعد الشروق 05:44 - الظهر 11:59 - العصر03:27 - موعد أذان المغرب06:13 - العشاء 07:43

15 رمضان: الخميس 6 أبريل

الفجر04:17 - موعد الشروق 05:43 - الظهر 11:58 - العصر 03:26 - موعد أذان المغرب06:14 - العشاء 07:44

16 رمضان: الجمعة 7 أبريل

الفجر04:16 - موعد الشروق 05:42 - الظهر 11:58 - العصر03:26 - موعد أذان المغرب06:41 - العشاء 07:44

17 رمضان: السبت 8 أبريل

الفجر04:14 - موعد الشروق 05:41 - الظهر 11:58 - العصر 03:26 - موعد أذان المغرب 06:15 - العشاء07:45

18 رمضان: الأحد 9 أبريل

الفجر 04:12 - موعد الشروق 05:40 - الظهر 11:58 - العصر 03:26 - موعد أذان المغرب06:15 - العشاء 07:45

19 رمضان: الإثنين10 أبريل

الفجر04:10 - موعد الشروق 05:39 - الظهر 11:57 - العصر03:25 - موعد أذان المغرب 06:15- العشاء 07:45

20 رمضان: الثلاثاء 11 أبريل

الفجر 04:8 - موعد الشروق 05:38 - الظهر 11:57 - العصر03:25 - موعد أذان المغرب 06:16 - العشاء 07:46

21 رمضان :الأربعاء 12 أبريل

الفجر04:6 - موعد الشروق 05:37 - الظهر 11:57- العصر03:25 - موعد أذان المغرب 06:16 - العشاء 07:48 م

22 رمضان: الخميس 13 أبريل

الفجر04:5 - موعد الشروق 05:36 - الظهر 11:57 - العصر03:25- موعد أذان المغرب06:17 - العشاء 07:47

23 رمضان: الجمعة 14 أبريل

الفجر04:4 - موعد الشروق05:35 - الظهر 11:56 - العصر03:42 - موعد أذان المغرب06:17 - العشاء07:47

24 رمضان: السبت 15 أبريل

الفجر04:3 - موعد الشروق05:35 - الظهر11:56 - العصر03:42 - موعد أذان المغرب06:17 - العشاء 07:47

25 رمضان: الأحد 16 أبريل

الفجر04:2 - موعد الشروق 05:34 - الظهر 11:56 - العصر03:24 - موعد أذان المغرب06:18 العشاء07:48

26 رمضان: الإثنين 17 أبريل

الفجر 04:00 - الشروق 05:33 - الظهر 11:56 - العصر03:24 - المغرب 06:18 - العشاء07:48

27 رمضان: الثلاثاء 18 أبريل

الفجر03:59 - الشروق 05:32 - الظهر11:55- العصر03:23 - موعد أذان المغرب06:19 - العشاء 07:49

28 رمضان: الأربعاء 19 أبريل

الفجر03:58 - موعد الشروق 05:31 - الظهر 11:55 - العصر03:23 - موعد أذان المغرب06:19 - العشاء 07:49

29 رمضان: الخميس 20 أبريل

الفجر03:52 - موعد الشروق 05:30 - الظهر 11:55 - العصر 03:23 - موعد أذان المغرب 06:20 - العشاء07:50

30 رمضان: الجمعة 21 أبريل

الفجر03:55 - موعد الشروق 05:29 - الظهر 11:55 - العصر03:22 - موعد أذان المغرب 06:20 - العشاء 07:50.