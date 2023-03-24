موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023
كتب:
شيماء دراز
12:35 ص | الجمعة 24 مارس 2023
موعد أذان الفجر اليوم بدمياط
يستطلع أهالي مدينة دمياط، موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023، حيث تعد الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك 2023 وثاني أيام الشهر الكريم.
ويحدد موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023، موعد وجبة السحور، إحدى الوجبات الرئيسية بالشهر الكريم، لحساب توقيت مناسب بين توقيتها وبين موعد الأذان والاستعداد للصيام.
موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023
موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، يسبقه العديد من التواشيح والابتهالات الدينية التي تميز الشهر الكريم وتكسبه بهجة وروحانية.
ويحين موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023، ثاني أيام شهر رمضان والجمعة الأولى به، في تمام الساعة 4:26 صباحًا وفقًا لإمساكية الشهر الكريم التي أقرتها هيئة المساحة المصرية لهذا العام، فضلًا عن مواقيت الصلاة.