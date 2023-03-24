يستطلع أهالي مدينة دمياط، موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023، حيث تعد الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك 2023 وثاني أيام الشهر الكريم.

ويحدد موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023، موعد وجبة السحور، إحدى الوجبات الرئيسية بالشهر الكريم، لحساب توقيت مناسب بين توقيتها وبين موعد الأذان والاستعداد للصيام.

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، يسبقه العديد من التواشيح والابتهالات الدينية التي تميز الشهر الكريم وتكسبه بهجة وروحانية.

ويحين موعد أذان الفجر في دمياط اليوم الجمعة 24-3-2023، ثاني أيام شهر رمضان والجمعة الأولى به، في تمام الساعة 4:26 صباحًا وفقًا لإمساكية الشهر الكريم التي أقرتها هيئة المساحة المصرية لهذا العام، فضلًا عن مواقيت الصلاة.

ويأتي موعد أذان الفجر باليوم الثاني من رمضان في دمياط، بفارق دقيقة واحدة عن اليوم الذي سبقه، إذ رفع أذان الفجر أمس في تمام الساعة 4:27 صباحًا.