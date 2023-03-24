موعد صلاة الجمعة اليوم 24 مارس.. تبدأ في شرم الشيخ الساعة 11:49 صباحا

كشفت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن موعد صلاة الجمعة اليوم 24 مارس 2023، الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، لتسهيل الأمر على المواطنين الذين لا يعرفون التوقيتات الرسمية لأداء الصلاة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم 24 مارس 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم 24 مارس

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:56 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:57 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:02.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:11.

موعد صلاة الجمعة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:49.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:18.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:07.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:02.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:55.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11.56.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:02 ظهرًا.