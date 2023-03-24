موعد صلاة الظهر والمغرب في شمال سيناء اليوم الجمعة

يقدم موقع "الوطن" في إطار خدمة مواقيت الصلاة لقرائه من أهالي شمال سيناء عن موعد صلاة الظهر والمغرب في المحافظة لليوم الثاني يوم الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الظهر والمغرب في محافظة شمال سيناء

يحين موعد صلاة الظهر بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء في تمام الساعة 11:51 دقيقة صباحا، فيما يحين أذان الظهر في مدينتي الشيخ زويد ورفح في تمام الساعة 11:56 دقيقة، وذلك بفارق عدة دقائق بينهما بحسب التوقيت المحلي للمدينتين، بينما يحين موعد أذان المغرب في العريش في تمام الساعة 5:59 وفي مدينة الشيخ زويد ورفح في تمام الساعة 6:06.

يؤدي المصلون صلاة الجمعة بشكل طبيعي، في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، وسوف تبدأ دروس الوعظ بعد صلاة العصر كما أعلنت الأوقاف في بيانها المسبق.

دروس الوعظ والخطب بمساجد المحافظة الكبرى

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان أن الخطب ودروس الوعظ تتم بشكل طبيعي في بعض المساجد الكبرى بالمحافظة على فترتين، وهي ما بعد صلاة العصر بشكل يومي، أو بين فترة الأستراحة والجلسات التي تتخلل صلاة التراويح

وقال الشيخ محمد عزام أمام وخطيب مسجد النصر بالعريش "للوطن" أن الخطب تشمل دروس في الفقه والسيرة النبوية، وأيضا دروس في حفظ القران الكريم والتفسير، ودراسة السيرة النبوية الشريفة.

وأوضح شيخ مسجد النصر أن الدروس تكون بشكل خفيف رحمة بالصائمين والقائمين بليل ونهار رمضان من المنطلق الديني وهي عملية التخفيف.