دعاء الإفطار اللهم لك صمت كاملا.. كيف كان يدعو الرسول في رمضان؟

عند آذان المغرب يبدأ المسلمون في ترديد دعاء الإفطار اللهم لك صمت، ثم كسر الصيام بتناول الشراب والطعام، ويحرص العديد منهم على معرفة النص الكامل لدعاء الإفطار، من أجل ترديده عند تناول وجبة الإفطار، فهذا الدعاء يحرص المسلم على ترديده طوال أيام الشهر الكريم، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» الصيغة الكاملة للدعاء.

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

دعاء الإفطار اللهم لك صمت له أكثر من صيغة يمكن للمسلم أن يستعملها عند البدء في تناول الطعام بعد آذان المغرب، من ضمن هذه الصيغ هي أن يقول المسلم: «اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إنشاء الله» ثم البسملة.

ويعد هذا الدعاء من أبرز الأدعية التي يرددها المسلم ضمن دعاء الإفطار اللهم لك صمت وهو:

«اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الذي إذا دُعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، يا رب أسألك باسمك الأحب إليك، الذي استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين وامنن عليّ وعلى جميع المسلمين بالقبول في شهر الصيام والمغفرة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير».

دعاء الإفطار اللهم لك صمت.. صيغة وردت عن النبي

وأشارت دار الإفتاء المصرية في إحدى منشورتها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلى دعاء الإفطار اللهم لك صمت، وأوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي»، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبو داود مرسلً.

ومن دعاء الإفطار أيضا:

- «اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين يا رب العالمين».

- «اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ».