شعبة الأسمنت تتوقع تراجع الأسعار.. 3 عوامل تتحكم في حركة السوق

قال الدكتور أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الأسمنت تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، ولا توجد أي زيادات سعرية، بينما قد تتراجع بسبب انخفاض معدل الطلب خلال الوقت الحالي.

تراجع مبيعات الأسمنت

أوضح شيرين، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن أسعار الأسمنت في مصر، تعتمد بشكل كبير على العرض والطلب، مع انخفاض الكمية المطلوبة محليا بسبب شهر رمضان، قد ينخفض السعر، لافتا إلى أن مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم كوقود بشكل أساسي، ويشكل حوالي 70% من تكلفة الإنتاج، إذ يعد الفحم البديل الأرخص، كما أن أسعار الأسمنت تبدأ من 1750 جنيها للطن تقريبا، حسب المكان والنوع والكمية وعديد من العوامل الأخرى، فلا يمكن تحديد سعر الأسمنت بشكل عام.

اختلاف أنواع الأسمنت

أشار رئيس شعبة الأسمنت، إلى أن الأسمنت متوفر بشكل جيد في الأسواق، لكن التحركات السعرية التي حدثت في أسعار الحديد، أثرت بشكل كبير علي الكمية المطلوبة، كما يوجد عديد من أنواع الأسمنت من بينها الأسمنت العادي والمخلوط والمقاوم، كما أن الفرق بينها يكمن في كيفية الاستخدام، فكل نوع مخصص لشيء معين.

وبين شيرين أن الأسمنت يشكل ما بين 4 إلى 5% من تكلفة إنشاء العقارات، بينما تؤثر المواد والعوامل الأخرى على السعر، كسعر الأرض والحديد وغيرهما، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث الفترة المقبلة بالنسبة لأسعار الأسمنت، حيث يخضع السعر للعرض والطلب.