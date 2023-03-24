خبير مقامات لـ قناة الحياة: مصطفى إسماعيل أذكى قارئ أنجبته مصر

قال الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، إنّ الشيخ مصطفى إسماعيل هو أذكى قارئ أنجبته مصر؛ لأنه نظر وسمع لما قبله، ولاحظ أن هناك مدرستين، مدرسة الخشوع، ومدرسة التصوير النغمي.

الشيخ مصطفى إسماعيل أضاف فكرا جديدا

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «مصر دولة التلاوة»، على قناة «الحياة»، أن الشيخ مصطفى إسماعيل، جمع بين هاتين المدرستين في مدرسة واحدة وأضاف إليها الفكر الجديد والنغم الجديد، إذ يبدأ بقرار البيات ويمهد كثيرا ويأخذ صوته واحدة تلو الواحدة.

الشيخ مصطفى إسماعيل كان يقرأ لـ4 ساعات متصلة

وتابع خبير الأصوات والمقامات، بأن القارئ الراحل مصطفى إسماعيل كان يقرأ لمدة 4 ساعات متصلة، وهو من أبدع في مقام النهاوند، فعندما يبدأ في البيات يشعر القارئ بأنه مجهد جدا، وفجأة ينتقل إلى حالة أخرى، كانت كل ركوزاته غير عادية وكسر قوانين الموسيقى، فقد كان ينقل أي مقام من أي منطقة تناسب ساحاته الصوتية دون أي نشاز في الصوت.