الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. اجتماعات ولقاءات وقرارات مهمة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24مارس2023، والذي تضمن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير عدد من الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، حيث تم عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية، والبنك المركزي، فضلاً عن اجتماع مع عضو مجلس إدارة شركة "بى إس إتش " للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة "بوش" الألمانية، حيث أكد أنه كان دوماً داعماً للشركة منذ أعلنت عن نيتها إنشاء مصنع لها للأجهزة المنزلية في مصر، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "بى إس إتش إيجيبت" للأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف توافر مختلف السلع بالأسواق، والجهود المبذولة لضبط أسعارها، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وكذلك اجتماع لمتابعة جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج، ونائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، ونائب رئيس هيئة الاستثمار للتطوير المؤسسي، فيما تم عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس القطاع المركزي للمكاتب الاقليمية بالجهاز، لمتابعة التوجهات المستقبلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة حتى عام 2026، إلى جانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث وجه بسرعة تشغيل المراكز الخدمية التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة بما يسهم في التيسير على المواطنين وتقديم خدمات حكومية مميزة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، ونائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

يأتي هذا إلى جانب، اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الشكر للمحافظين على جهودهم في تسهيل إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مناسبة، موجهاً باستمرار الرقابة على منافذ ومعارض بيع السلع التي تم إقامتها مؤخراً، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتنمية المحلية، واجتماع لمتابعة نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

متابعة مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

وتضمنت الاجتماعات أيضاً كما ذكر التقرير، اجتماعا مع محافظ الجيزة، وعدد من الاستشاريين، لمتابعة مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى اجتماع لاستكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، ومساعد الوزيرة لشئون المتابعة، والمشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ورئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ورئيس قطاع التخطيط الإقليمي، ورئيس قطاع التنمية البشرية، في حين تم عقد اجتماع مع مسئولي شركتي "تيدا" و"شين شينغ" الصينيتين؛ لاستعراض مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، وذلك داخل منطقة "تيدا للتعاون" الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة "تيدا مصر وأفريقيا"، ورئيس شركة "شين شينغ"، ومسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومسئولي الشركتين، فضلاً عن اجتماع مع وفد فرنسي يضم سياسيين وكتاباً وصحفيين لشرح موقف الحكومة المصرية تجاه عدد من القضايا المهمة، حيث استعرض جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتطوير العمران القائم والتوسع في المدن الجديدة على مدار 8 سنوات.

أنشطة رئيس مجلس الوزراء

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "Antipollution"، ورجل الأعمال المصري اليوناني "إيريك آدم" من جانب آخر؛ لإنشاء شركة" آنتيبوليوشن إيجبت" شركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أصدق التمنيات القلبية للسيد الرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية كلها، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن تقديم أطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم، الذى اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات، وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان، كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالي الدولي؛ بشأن إنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما شهد مراسم توقيع ملحق مكمل لبروتوكول تعاون مبرم بين وزيرتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، في مجال دعم وتطوير نظم الخدمات الصحية، بحضور وزيري الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن البدء في تقديم خدمات التأمينات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال من خلال خدمة المراكز التكنولوجية المتنقلة، وذلك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع العضو المنتدب لشركة العرفة القابضة، لبحث سبل تعظيم حجم الصادرات من صناعة الملابس الجاهزة إلى مختلف الأسواق، ومناقشة مقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وذلك بحضور المدير المالي للشركة.