مسلسل سره الباتع يوثق تاريخ قرية شطانوف بالمنوفية.. ناضلت ضد الفرنسيين

تعد «شطانوف» إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وشغلت قطاع كبير من المواطنين بعد عرض جزء من تاريخها في مواجهة الحملة الفرنسية في مسلسل سره الباتع والذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين ويعرض علي قناتي الحياة وأون.

قرية شطانوف في مسلسل سره الباتع

وأكد أحمد فوزي مدير مديرية الثقافة في محافظة المنوفية، أن قرية شطانوف كان اسمها قديما كفر شندي في زمن المماليك، مضيفًا أنه تم تغيير اسم القرية أثناء الحملة الفرنسية علي مصر، وأصبحت تسمي شطانوف ومعناها هو القلعة الجديدة.

أسباب تسمية شطانوف

وأضاف مدير مديرية الثقافة في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كلمة شطانوف مكونة من جزئين، الأول «شاتو» وتعني قصر أو قلعة، وكلمة «نيف» وتعني جديد، ومع اللهجة المصرية تغير النطق إلي ما هو عليه الآن شطانوف أي القصر الجديد أو القلعة الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع في التليفون

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع حول الصراع بين المصريين وجنود الحملة الفرنسية داخل قرية شطانوف بمركز أشمون في محافظة المنوفية، حيث حاول نابليون خلال المسلسل إقناع أهل القرية بتسليم راية البلاد له، مؤكداً لهم أنه جلب العلماء معه إلى مصر لتحقيق النهضة في البلاد، ولينقذهم من خطر المماليك.

وتعد قرية شطانوف من أكبر القري في مركز أشمون، حيث يزيد عدد سكانها عن 80 ألف نسمة، وبهل الوحدة المحلية التي تضم خمسة أخري بخلافها، وهي شعشاع والحلواصى وبوهة وشطانوف وكفر عون ومنيل جويدة.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع والذي أخذ من رواية الأديب يوسف إدريس، علي قناة الحياة الساعة الثانية عشر صباحا، بينما يعرض علي قناة ON الساعة السابعة والنصف مساء.