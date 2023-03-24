مسلسل سره الباتع الحلقة 3.. اللقاء الأول بين أحمد السعدني وحنان مطاوع

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3 التي تعرض الآن عبر شاشة قناة on drama حيث نجح الفرنسيون في هزيمة المماليك ودخلوا إلى القرية التي يسكنها حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني وقرر نابليون بونابرت أن يجعلها مستعمرة الحملة الفرنسية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 3

وخلال مسلسل سره الباتع الحلقة 3، أصدر نابليون بونابرت خلال أحداث مسلسل سره الباتع قرار لجيشه بأن يتم وضع كل ذخيرتهم ومدافعهم في هذه القرية وأن يتم تغير اسمها إلى القلعة الجديدة وعلى الجانب الآخر تجمع شيخ البلد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي ومعه كبار القرية وتوجهوا بالشكر لحامد فيما فعله من انقاذ أهل القرية من الحرب بين المماليك والفرنسيين.

وتوالت الأحداث بطلب نابليون بونابرت لقاء شيخ البلد ولكن طلبت منه ابنته صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع بأن لا يذهب حامد معهم خوفا عليه بعد ما فعله في المماليك وإنقاذ أهل القرية منهم ولكن يطلب منها أبيها بأن تنساه وتفكر في شخص آخر للزواج منه.

ثم تتناول أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3، اللقاء الأول بين حامد وصافية والتي حاولت أن تخبره بمكان تذهب اليه دائما أملا منها في أن تراه.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع الحلقة 3

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on و on drama وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

وتعرض حلقة مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءا وتعرف عبر شاشة قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع حول مقام السلطان حامد والسر وراء عمل مقام خاص به في أكثر من قرية.