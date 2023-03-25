«الداخلية»: ضبط 5 أشخاص بتهمة سرقة 20 ألف لتر سولار في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من مشرف أمن بإحدى شركات أنابيب البترول، باكتشاف الشركة جهة عمله تركيب محبس غير شرعي على خط أنابيب تابع للشركة مار بقطعة أرض.

تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 سيارة نقل بفنطاس ملك وقيادة اثنين منهم محملين بـ20 ألف لتر سولار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.