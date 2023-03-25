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الأمن العام: ضبط 319 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:53 م | السبت 25 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 319 قضية مواد مخدرة بإجمالي 337 متهما، وضبط 178 قطعة سلاح ناري بحوزة 42 متهما.

وجرى تنفيذ 80757 حكما قضائيا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 3 حوادث متنوعة، وضبط 27 متهما هاربا، و21 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 282 دراجة نارية مخالفة، وضبط 19415 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع