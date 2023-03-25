تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق إلى 26 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد كشمير، لسرقته، في منطقة حلوان، إلى 26 مايو المقبل.

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9508 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، قام المتهم «عبدالعزيز. م. ع»، 19 عاما، «عفشجي»، في 19 مايو 2022، بدائرة قسم شرطة حلوان، بقتل المجني عليه محمد عمر حسن كشمير، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيضًا لسرقته فرفض الانصياع له مستغيثا، فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتكبت تلك الجناية تسهيلًا لارتكاب جنحة أخرى وهي أنه بذات الزمان والمكان سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح محل الاتهام آت الوصف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحاز المتهم وأحرز سلاحا أبيض «مطواة قرن غزال» بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.