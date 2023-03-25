اليمن والأمم المتحدة يبحثان التحديات المائية والتغير المناخي والجفاف

بحث وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم السبت، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون للبرنامج الإنمائي أوشا موناري، التحديات المائية التي يواجهها اليمن والآثار السلبية للصراع على كل القطاعات الخدمية بما في ذلك قطاع المياه.

وناقش الجانبان أيضا تحديات التغير المناخي والجفاف، وأثر ذلك في تناقص كميات المياه المتاحة لأغراض الشرب والزراعة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك.

وأعربت موناري - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - عن اهتمام البرنامج الإنمائي بتوسيع التعاون وتقديم كل أشكال الدعم الممكن، مؤكدة دعمها لخطط قطاع المياه في تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.

وثمنت جهود وإنجازات قطاع المياه في التعاطي مع الواقع، وإيجاد حلول مبتكرة في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي ومواجهة آثار التغير المناخي.