وزير الري في الأمم المتحدة: النمو السكاني يضغط على موارد المياه في أفريقيا

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو»، في جلسة «ضمان توافر المياه بشكل مستدام»، الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأفريقي ومكتب مستشار الأمم المتحدة الخاص لأفريقيا بالتعاون مع مجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو»، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة بنيويورك.

وزير الري يشارك في جلسة ضمان توافر المياه بشكل مستدام

وفى كلمته بالجلسة، أكد سويلم، أهمية المياه في تحقيق التنمية بالقارة الأفريقية في ظل تأثير المياه المباشر على كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنّ النمو السكاني وتوسع مشروعات التنمية أدى لزيادة الضغوط على الموارد المائية، حيث يستهلك إنتاج الغذاء حوالي 70% من المياه في جميع أنحاء العالم وأكثر من 85% من المياه في البلدان النامية، وبالتالي أصبح تأمين إمدادات المياه العذبة العالمية لتلبية الاحتياجات البشرية من المياه أحد أكثر التحديات التي تواجه دول العالم حاليا.

وتابع «تركز أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 على ضمان الأمن المائي والغذائي كخطوة أولى لتحقيق تطلعات أفريقيا المزدهرة على أسس من التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تترابط المياه مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المعنية بالقضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الصحة وضمان توافر المياه والصرف الصحي للجميع وتشجيع النمو الاقتصادي والتصنيع وفرص العمل والحد من عدم المساواة وتحقيق السلام والأمن».

تعزيز الإدارة المثلى للمياه ضمن الخطط الوطنية للدول

وأشار إلى أنّ هذه الجلسة ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه يٌعدان فرصة لمناقشة سُبل ضمان الأمن المائي وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي للشعوب، ومناقشة إجراءات التنفيذ الفعال لنتائج تقرير WASSMO لعام 2022، واستعراض ما تحقق في إجراءات تنفيذ عقد العمل أجل المياه، ومخرجات إعلان داكار «صفقة زرقاء من أجل الأمن المائي والصرف الصحي من أجل السلام والتنمية»، والتباحث بشأن خطة عمل مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود AWARe، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ السابق.

مبادرة التكيف بقطاع المياه

وأضاف أنّه وفي ضوء التحديات التي يواجهها قطاع المياه على المستوى العالمي وزيادة حالات الجفاف والفيضانات والتدهور البيئي، فإنّ مجلس وزراء المياه الأفارقة سيسعى لتعزيز الإدارة المثلى للمياه ضمن الخطط الوطنية للدول من خلال التخطيط المستدام للمياه وتحسين خدمات المياه وتطوير البنية التحتية وتحسين حوكمة المياه ورفع قدرات الإدارة على المستويات كافة، وتعزيز قدرات نظم إدارة المعلومات بالدول الأفريقية، واتخاذ إجراءات زيادة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.